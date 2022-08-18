Çocukların ateşle oyunu yangın çıkardı - Son Dakika
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Çocukların ateşle oyunu yangın çıkardı

18.08.2022 16:36

Tokat'ta çocukların kuru otları tutuşturması ile çıkan yangın kamelyaya sıçradı.

Tokat'ta çocukların kuru otları tutuşturması ile çıkan yangın kamelyaya sıçradı. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 600 Evler Mahallesi'ndeki bir parkta çocukların kuruyan otları tutuşturması sonucu çıkan yangın kamelyaya sıçradı. Kısa sürede kamelyayı saran yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevlerin parkın yanındaki eve sıçrama tehlikesi nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. İtfaiye erlerinin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarla atlatılan yangında bazı ağaçlar da zarar gördü. - TOKAT

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocukların ateşle oyunu yangın çıkardı - Son Dakika

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