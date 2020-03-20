Tokat'ta cuma günü camiler boş kaldı - Son Dakika
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Tokat'ta cuma günü camiler boş kaldı

6 saat önce

TOKAT'ta, koronavirüs nedeniyle cami ve mescitlerde toplu halde kılınan namazlara ara verilmesiyle camiler boş kaldı, cuma namazı kılınmadı Diyanet İşleri Başkanlığı'nca koronavirüs önlemleri kapsamında, cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınmasına ara verilmesi kararı alındı.

Tokat'ta cuma günü camiler boş kaldı, System.String[]

TOKAT'ta, koronavirüs nedeniyle cami ve mescitlerde toplu halde kılınan namazlara ara verilmesiyle camiler boş kaldı, cuma namazı kılınmadı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca koronavirüs önlemleri kapsamında, cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınmasına ara verilmesi kararı alındı. Tokat'ta bugün öğle ezanı okunduktan sonra vakit namazını kılmak isteyenler, camiye geldi. Kentin simgelerinden Ali Paşa Camisi'ne gelen az sayıda kişi, kapıların kapalı olması nedeniyle avluda cemaat oluşturmadan, aralıklı halde öğle namazını kıldı. Cuma namazı ise kılınmadı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:07 Kaynak: DHA

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