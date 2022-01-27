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Tokat'ta cümbüş ve darbukalı kayak eğlencesi - Son Dakika

Tokat'ta cümbüş ve darbukalı kayak eğlencesi

27.01.2022 12:09
Tokat'ta cümbüş ve darbukalı kayak eğlencesi

TOKAT'ta kar yağışı sebebiyle kar biriken sokakları piste çeviren mahalle halkı, cümbüş ve darbukalı müzik eşliğinde kızak, leğen ve poşetlerle kayak yaptı.

TOKAT'ta kar yağışı sebebiyle kar biriken sokakları piste çeviren mahalle halkı, cümbüş ve darbukalı müzik eşliğinde kızak, leğen ve poşetlerle kayak yaptı.

Tokat'ta kar yağışıyla birlikte kenar mahallelerde kar birikintileri oluştu. Kar sevincini yaşayan Kaşıkçıbağları Mahallesi halkı, gece geç saatlere kadar ellerine geçirdiği kızak, poşet ve leğenlerle eğimli alanlarda kayak yaptı. Çalınan darbuka ve cümbüş eşliğinde eğlenceli anlar yaşayan mahalle halkı, zaman zaman küçük kazalar da geçirdi.


Tokat'ta cümbüş ve darbukalı kayak eğlencesi
Tokat'ta cümbüş ve darbukalı kayak eğlencesi
Tokat'ta cümbüş ve darbukalı kayak eğlencesi
Tokat'ta cümbüş ve darbukalı kayak eğlencesi
Tokat'ta cümbüş ve darbukalı kayak eğlencesi
Tokat'ta cümbüş ve darbukalı kayak eğlencesi
Tokat'ta cümbüş ve darbukalı kayak eğlencesi
Tokat'ta cümbüş ve darbukalı kayak eğlencesi
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Tokat, Müzik, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tokat'ta cümbüş ve darbukalı kayak eğlencesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta cümbüş ve darbukalı kayak eğlencesi - Son Dakika
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