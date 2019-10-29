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Tokat'ta cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlandı

38 dakika önce

Tokat'ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandıTokat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Tokat'ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Tokat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kentte, Cumhuriyet'in 96'ıncı yıl dönümü kutlamaları, Vali Ozan Balcı makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Program daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinliklerle sürdü. Buradaki etkinlikleri izleyenlere Vali Ozan Balcı ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından bayrak dağıtıldı. Program Vali Balcı, 48'inci Piyade Eğitim Alay ve Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ocak, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun halkı selamlaması ile başladı. Ardından konuşan Vali Balcı, Ülkemiz, ilerleyen demokrasisi, gelişen ekonomisi, güçlü ordusu ve zengin insan kaynağı ile uluslararası alanda giderek daha saygın bir konum kazanmaktadır. Muhakkak ki bunda gücünü milletinden alan demokratik bir Cumhuriyet rejiminin olması önemli rol oynamıştır. Aziz Milletimiz; Cumhuriyetine, demokrasisine ve milli iradesine yönelik tehditleri bertaraf edeceğini ve bu değerlerine son nefesine kadar sahip çıkacağını bugüne kadar tüm dünyaya göstermiş ve bundan sonra da göstermeye hazırdır. Türk Milleti ne zaman bir araya gelmişse, bir ve beraber olmuşsa büyük zaferler kazanmıştır dedi.

Kutlamalar kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Ozan Balcı tarafından ödülleri verildi. Şiirlerin okunmasıyla devam eden kutlamalar halk oyunları gösterisi, tören yürüyüşü ve motosikletlilerin geçişiyle son buldu.

Tokat'ta cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlandı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Balcı, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 01:17 Kaynak: DHA
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