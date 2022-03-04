Tokat'ta D-100 kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Tokat'ta D-100 kara yolu ulaşıma açıldı

04.03.2022 00:57
Tokat'ta D-100 kara yolu ulaşıma açıldı

Tokat'ta yoğun şekilde yağan kar, uluslararası D-100 kara yolundaki trafikte aksamalara neden oldu.

Tokat'ta yoğun şekilde yağan kar, uluslararası D-100 kara yolundaki trafikte aksamalara neden oldu.

Tokat'ı etkisi altına almaya başlayan yoğun kar yağışı, uluslararası D-100 kara yolunda da etkili oldu. D-100 kara yolunun Reşadiye- Niksar arasında kalan kısmında, kar yağışı nedeniyle bir tırın makas atması sonucu kapanan ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol, kara yolları ekiplerinin çalışması sonucu kontrollü olarak trafiğe açıldı. - TOKAT

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Tokat, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta D-100 kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta D-100 kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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