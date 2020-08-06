Tokat'ta damat tabancayla kayınpederini öldürdü - Son Dakika

Tokat'ta damat tabancayla kayınpederini öldürdü

Tokat'ta, damadı tarafından tabanca ile vurulan kişi hayatını kaybetti.

Tokat'ta, damadı tarafından tabanca ile vurulan kişi hayatını kaybetti. Kentte yaklaşık 6 ay önce evlenen Edanur Babur (19), eşi Bilgin Babur'la tartışma yaşaması sonucu babaevine döndü. Bilgin Babur, eşi ile barışmak için 600 Evler Mahallesi'nde kayınpederi İbrahim Batarya'nın evine gitti. Damat Babur ile kayınpederi Batarya arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Babur, kayınpederi İbrahim ve kayınvalidesi Gülşen Batarya'yı tabanca ile vurdu. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan İbrahim Batarya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Gülşen Batarya'nın tedavisi sürdürülüyor. Olaydan sonra kaçan Bilgin Babur, bir okulun bahçesinde polis ekiplerine teslim oldu.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 08:15

Kaynak: AA

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