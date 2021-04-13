TOKAT'TA, RAMAZANIN İLK SAHURUNDA SOKAKLAR DAVUL SESLERİYLE İNLEDİ - Son Dakika

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TOKAT'ta, ramazan davulcuları dün gece ilk sahur ile birlikte mesaiye başladı. Kent sokakları davul sesleri ile inledi.

Ramazan ayının gelişiyle birlikte davulcular da gece mesailerine başladı. İmsak vaktinden önce sokak sokak gezen davulcular "Yaram derindir eşme, aman derdimi deşme, sahurda börek yoktur. Gözlerim oldu çeşme", "Göz aydın hepimize, mübarek günler bize, 11 ayın sultanı hoş geldin evimize" şeklinde maniler söyleyerek vatandaşları uyandırdı. Davul sesini duyan mahalle sakinlerinin evlerinin ışıkları bir bir yandı.

Baba mesleği olan davulculuğu devam ettiren Mutlu Bozdemir (27), "14 yıldır bu işi yapıyorum. Gelenek ve göreneklerimizi devam ettirmenin mutluluğu içerisindeyim. Mübarek ramazan ayında değerli halkımızı sahura kaldırıyoruz. Pandemi nedeniyle uzun zamandır düğün programlarımız iptal oldu. Bu süreç içerisinde bir kaç programımız oldu. 4-5 aydır davulu hiç elimize alamamıştık" dedi.