Üye Girişi
TOKAT'TA DEĞERLİ TAŞLARIN KESİMİ İÇİN KÖYLERDE ATÖLYE KURULACAK - Son Dakika

TOKAT'TA DEĞERLİ TAŞLARIN KESİMİ İÇİN KÖYLERDE ATÖLYE KURULACAK

12.11.2021 11:44

TÜRKİYE Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, Tokat'ta çıkarılan değerli taşların köylerde kurulacak taş kesim atölyelerinde işlenerek ülke ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.

TÜRKİYE Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, Tokat'ta çıkarılan değerli taşların köylerde kurulacak taş kesim atölyelerinde işlenerek ülke ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi. Kamar, sektörün, kadın istihdamı için de çok önemli olduğunu vurguladı.

Tokat'ın Zile, Artova, Reşadiye ilçelerinde çıkartılan colla wood (ağaç opal) taşı gibi yarı değerli 10 taş, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tokat Valiliği destekleriyle kurulan atölyede işlenerek takı ve tespihe dönüştürülüp ekonomiye kazandırılıyor. Milyonlarca yılda oluşan opal ve yarı değerli 10 taşın işlenip ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla Tokat Valiliği ve Türkiye Mücevher İhracatçıları Birliği arasında protokol imzalandı.

Türkiye'nin ortalama 100 milyon dolar yarı değerli veya süs taşı ithalatı olduğunu vurgulayan Mustafa Kamar, "Türkiye, bir şekilde kendi taşını kendi kesmelidir. Türkiye, 7 bin yıllık bir mücevher ülkesidir. 7 bin yıldır bu topraklarda inanılmaz imparatorluklar geçmiş, mücevherler üretilmiş. Bazı sıkıntılarımız var. Bunlar nedir? Tasarım ve taş gibi bunları da tamamlayabilirsek o zaman dört dörtlük dünyanın lider mücevher oyuncusu olabiliriz. Tasarımı hallettik sayılır. Şu anda en önemli hedefimiz, taş kesmek. Takıların ve mücevherlerin üzerine yarı değerli dediğimiz taşlar var, bunları kesmek istiyoruz. Bunları mücevher sektörüne kazandırmak istiyoruz. Kendi topraklarımızdan çıkan değerli taşları da gerek süs olarak kullanmak, gerek mücevher olarak takıda kullanmak için de işlemek istiyoruz" dedi.

'ÖNCE İHTİYAÇ, SONRA İHRACAT'

Kamar, 100 milyon dolarlık ithalatın önünü kesmek istediklerini söyleyerek, "Kendimiz üreterek 100 milyon dolarlık bir fayda sağlamak istiyoruz. Hem içerideki kendi taş ihtiyacımızı karşılamak hem de daha sonra ihracata başlamak istiyoruz. Bu taşları kesmek için de belli kabiliyetler olması gerekiyor. Ellerinizin küçük olması gerekiyor. Sabırlı olunması gerekiyor. Bunu da bütün dünyada kadınlar yapıyor. Kadın istihdamı için de çok önemli bir sektör. Bununla alakalı biz Tokat'la iş birliği yapmaya karar verdik. Çünkü bununla ilgili bayağı yol almışlar. Atölyeler kurmuşlar. Ayrıca harika taşlar keşfetmişler. Tokat'ta 3-5 sene sonra taş kesim merkezi olacak. Tokat'ın köylerinde küçük imalathaneler kuracağız" diye konuştu.

TOKAT'TA DEĞERLİ TAŞLARIN KESİMİ İÇİN KÖYLERDE ATÖLYE KURULACAK
TOKAT'TA DEĞERLİ TAŞLARIN KESİMİ İÇİN KÖYLERDE ATÖLYE KURULACAK
TOKAT'TA DEĞERLİ TAŞLARIN KESİMİ İÇİN KÖYLERDE ATÖLYE KURULACAK
TOKAT'TA DEĞERLİ TAŞLARIN KESİMİ İÇİN KÖYLERDE ATÖLYE KURULACAK
TOKAT'TA DEĞERLİ TAŞLARIN KESİMİ İÇİN KÖYLERDE ATÖLYE KURULACAK
TOKAT'TA DEĞERLİ TAŞLARIN KESİMİ İÇİN KÖYLERDE ATÖLYE KURULACAK
TOKAT'TA DEĞERLİ TAŞLARIN KESİMİ İÇİN KÖYLERDE ATÖLYE KURULACAK

Togo Cumhuriyeti, Mustafa Kamar, Türkiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TOKAT'TA DEĞERLİ TAŞLARIN KESİMİ İÇİN KÖYLERDE ATÖLYE KURULACAK - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Batshuayi, Beşiktaş'a alışamadığını itiraf etti 13:13 Batshuayi, Beşiktaş'a alışamadığını itiraf etti Boşanma aşamasındaki Hanife Demirci'yi öldüren koca, her şeyi itiraf etti 12:58 Boşanma aşamasındaki Hanife Demirci'yi öldüren koca, her şeyi itiraf etti Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu 12:31 Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu
Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı 12:08 Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama 12:03 Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 11:50 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş
Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu 11:12 Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak 11:02 Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak

Son Dakika Haberleri
13:13 Batshuayi, Beşiktaş'a alışamadığını itiraf etti
13:11 Bilim insanları elmasın üstündeki maddeyi ilk kez keşfetti
12:33 Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:30 Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu
12:25 Okuldaki matematik öğretmenine isimsiz güller gönderen hademeye dava açıldı
12:13 Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti
12:07 Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı
12:02 Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama
12:01 Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi
11:44 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi! Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi!         
13:20
Bilim insanları elmasın üstündeki maddeyi ilk kez keşfetti Bilim insanları elmasın üstündeki maddeyi ilk kez keşfetti         
13:11
Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
12:33
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
"Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt "Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt         
12:04
Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi         
12:02
Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı         
11:28
Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir         
11:10
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti         
10:18
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı         
10:00
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi         
18:00
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim         
16:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 13:24:11. #1.11#
SON DAKİKA: TOKAT'TA DEĞERLİ TAŞLARIN KESİMİ İÇİN KÖYLERDE ATÖLYE KURULACAK - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement