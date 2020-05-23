Tokat'ta denetim yapan polislere çay ikramı - Son Dakika

Tokat'ta denetim yapan polislere çay ikramı
Tokat'ta denetim yapan polislere çay ikramı TOKAT'ta, sokağa çıkma yasağı kapsamında denetim yapan polis ekiplerine bir mahalleli çay ikramında bulundu.
Tokat'ta denetim yapan polislere çay ikramı TOKAT'ta, sokağa çıkma yasağı kapsamında denetim yapan polis ekiplerine bir mahalleli çay ikramında bulundu. Koronavirüs önlemleri kapsamında 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağının başlamasıyla Tokat'ta polis ekipleri de denetimlerini sürdürdü. İftar sonrası kent merkezinde Saraçoğlu kavşağında denetim yapan polis ekiplerine, bölgede oturan Hayati Çakıcı evinden çay getirerek ikram etti. Polis memurları Hayati Çakıcı'ya ikramından dolayı teşekkür ederek sağlıkları için evde kalmalarını istedi. Çakıcı, evinin balkonunda polis ekipleri gördüğünü ve çay yaparak ikramda bulunmak istediğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 10:07 Kaynak: DHA
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