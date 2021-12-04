Dereye devrilen polis aracındaki bir memur yaralandı - Son Dakika

Tokat'ta polis aracının dereye devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Polis memuru Mustafa Yetmen idaresindeki 60 A 5434 plakalı polis aracı, korkulukları aşarak Behzat Deresi'ne devrildi.
Araç içinde sıkışan Yetmen, sağlık ekiplerince vatandaşların yardımıyla dereden çıkarıldı. Yetmen, ambulansla kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis aracı ise çekici yardımıyla dereden çıkarıldı.
Kaynak: AA
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