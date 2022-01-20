Tokat'ta dernek üyeleri atıl malzemeleri tamir edip ihtiyaçlılara veriyor - Son Dakika

Tokat Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği üyelerince atıl durumdaki malzemeler tamir edildi.

Geri dönüşüm malzemelerinden elde edilen çalışma masası, baza, koltuk, kitaplıktan oluşan genç odası, başarılı mülteci ve özel öğrencilere hediye edildi.

AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir, dernek binasını ziyaret ederek dernek başkanı Fatma Dinçer'den bilgi aldı.

Yaratıcı geri dönüşüm ev eşyaları fikirleri sayesinde oldukça ekonomik ve son derece şık ürünler ortaya çıktığını anlatan Aldemir, "Mülteci ve özel ihtiyaçlı gençlerimize çalışma odası kazandırmak önemli ve örnek bir davranış. Dünyanın birçok yerinde geri dönüşüm malzemeleri ile yapılan ürünlerin satıldığı mağazalar açılmış. Bu ürünler içinde kıyafetlerden ev eşyalarına, dekoratif aksesuarlara kadar aklınıza gelebilecek her şey var. Projenizi geliştirerek daha büyük çaplı geri dönüşüm tesisleri ile işletmelerinden yardım isteyebilirsiniz." dedi.