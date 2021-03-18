Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi - Son Dakika

Tokat'ta Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim töreni düzenlendi.

Valilik Konferans Salonu'ndaki törende konuşan Vali Ozan Balcı, şehit aileleri ve gazilerin baş tacı olduğunu vurguladı.

Bugün yaşıyorlarsa şehit ve gazilere borçlu olduklarını belirten Balcı, "Devlet millet olarak da borçluyuz. Türk devleti ve milleti adına yaptıkları fedakarlıktan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyorum. Millet olmak böyle bir şey zaten." diye konuştu.

Vali Ozan Balcı, daha sonra 7 şehit ailesi ve gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını verdi.

Törene protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.