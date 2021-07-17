Tokat'ta, devrilen kamyonetten yola saçılan domatesler, trafik polislerince toplandı.
Celal Yıldırım yönetimindeki 60 BA 020 plakalı domates yüklü kamyonet, Erbaa- Niksar kara yolunun Karanlıkdere mevkisinde devrildi.
Devrilen kamyonetteki domatesler, yola saçıldı. Domatesler, trafik polisleri tarafından toplanarak, sağlam olanları yeniden kasalara konuldu.
Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Devrilen kamyonetten yola dökülen domatesleri trafik polisleri topladı - Son Dakika