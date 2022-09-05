Tokat'ta devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı

Tokat'ta devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.
Rıza Çubuk idaresindeki 34 CGG 753 plakalı otomobil, Tokat- Turhal kara yolu eski havalimanı kavşağı yakınlarında tarlaya devrildi.
Kazada, araçta sıkışan sürücü, Tokat Belediyesi İtfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı Çubuk, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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