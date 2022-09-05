Tokat'ta devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ta devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı

05.09.2022 14:38

Tokat'ta devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Tokat'ta devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Rıza Çubuk idaresindeki 34 CGG 753 plakalı otomobil, Tokat- Turhal kara yolu eski havalimanı kavşağı yakınlarında tarlaya devrildi.

Kazada, araçta sıkışan sürücü, Tokat Belediyesi İtfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı Çubuk, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Eyüpsultan'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu Eyüpsultan'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu Sazlıkta içten içe yanan toprak için 'araştırılsın' isteği Sazlıkta içten içe yanan toprak için 'araştırılsın' isteği İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA FABRİKANIN BAHÇESİNDE YANGIN İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA FABRİKANIN BAHÇESİNDE YANGIN
Kaynak: AA

İtfaiye, Turhal, Tokat, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:35 Kızını taciz eden genci önce tabancasıyla vurdu ardından boğazını kesti: Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok
14:34 İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
14:30 İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı
14:24 Pis Yedili dizisinin Orço'sunu görenler tanıyamadı! İşte yıllar içindeki değişimi
14:22 Mustafa Sarıgül son ankette büyük çıkış yakaladı! İşte partilerin İstanbul'da aldığı oy oranları...
14:07 Skorsky tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramıştı! Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 1 şehit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 15:35:16. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement