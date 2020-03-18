Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
6 saat önce
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Zülküf Erdoğan'ın (27) kullandığı 12 AH 802 plakalı otomobil, Tokat- Sivas kara yolu Çamlıbel beldesi yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Nurullah Erdoğan (27) ve Ersan Bektaş (37) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:20 Kaynak: AA
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