Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

6 saat önce

Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı, System.String[]

Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Zülküf Erdoğan'ın (27) kullandığı 12 AH 802 plakalı otomobil, Tokat- Sivas kara yolu Çamlıbel beldesi yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Nurullah Erdoğan (27) ve Ersan Bektaş (37) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sivas, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:20 Kaynak: AA

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