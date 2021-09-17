Tokat'ta devrilen otomobilin sürücüsü ile onu kurtarmak için dereye atlayan kişi yaralandı - Son Dakika

Tokat'ta devrilen otomobilin sürücüsü ile onu kurtarmak için dereye atlayarak yaralanan yabancı uyruklu hastaneye kaldırıldı.

Musa Demirel (55) idaresindeki 60 S 0031 plakalı servis minibüsü, Behzat Bulvarı Üçgen Kavşağı yakınlarında, Mustafa Öztürk'ün (41) kullandığı 58 ES 634 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobil, çarpışmanın etkisiyle demir korkulukları aşarak Behzat Deresi'ne devrildi.

Kazayı gören Afganistan uyruklu Esher Sıddıki (30), sürücüyü kurtarmak için dereye atladı. Bu sırada çenesini betona çarpan Sıddıki ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, itfaiye ekiplerince dereden çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.