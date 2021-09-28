Devrilen traktördeki 5 öğrenci yaralandı - Son Dakika

Devrilen traktördeki 5 öğrenci yaralandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 60 TZ 244 plakalı traktör Yavşan Caddesi'nde kaldırıma çıkarak devrildi. Kazada, traktörün römorkundaki öğrenciler E.D. (17), Y.E.A. (17), Z.U. (17), Y.E.Y. (15) ve Y.A. (17) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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