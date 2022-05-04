Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

04.05.2022 22:26
Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Reşadiye ilçesine bağlı Akdoğmuş köyünde meydana geldi. Cengiz Erdoğan (60) idaresindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan şahıs ağır yaralı olarak ambulansa Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Evli ve 4 çocuk babası Erdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

YORUMLAR
500
MHP'li Bulut: 'Türkçülük, milliyetçilik her türlü yabancı tahakkümünü reddeder' MHP'li Bulut: 'Türkçülük, milliyetçilik her türlü yabancı tahakkümünü reddeder' Son dakika haberi: Tokat'ta evde çıkan yangında engelli kişi öldü Son dakika haberi: Tokat'ta evde çıkan yangında engelli kişi öldü

Cengiz Erdoğan, Reşadiye, Traktör, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
21:58 Hayvanat bahçesi bekçisi aslan kafesine girdi: Tam çıkacakken ayağa kaydı ve olanlar oldu
21:56 Galatasaray da göndermek istiyor: Torrent futbolculara gideceğini açıkladı
21:25 MHP'li başkanın "bayan şarkıcı Düzce'ye yakışmadı" sözlerine, o şarkıcıdan yanıt: Bayan değil kadın!
21:22 ABD Merkez Bankası'ndan 50 baz puanlık faiz artırımı
21:00 Diego Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli' golünü atarken giydiği forma inanılmaz bir rakama satıldı: 7,1 milyon sterlin!
20:58 Kurt saldırısını koyunların meleme sesi kesilince fark etti ama çok geç kaldı
20:22 Türkiye'de koronavirüs'te bugün: 7 kişi daha hayatını kaybetti, bin 132 yeni vaka tespit edildi
20:06 AK Parti'de seçimi ilk turda kazanma hazırlığı: Anketler, "ikinci tura kalırsa yenilgi kesin" diyor
20:02 Kırmızı kart gören kadın futbolcu, erkek hakemin cinsel organına tekme attı
19:55 İçişleri Bakan Yardımcısı ile Sinan Oğan arasındaki mülteci tartışması sosyal medyada sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 22:35:03. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement