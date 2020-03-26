Tokat'ta devrilen vidanjörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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Tokat'ta devrilen vidanjörün sürücüsü yaralandı
6 saat önce
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde vidanjörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde vidanjörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kemal Hamal'ın (51) kullandığı İl Özel İdaresine ait 60 AAT 981 plakalı vidanjör, Çerkedanişment köyü yakınlarında devrildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü, Yeşilyurt itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu çıkarıldı.
Yaralanan Hamal, ambulansla Yeşilyurt İlçe Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 05:38 Kaynak: AA
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