Üye Girişi
Tokat'ta devrilen yolcu otobüsünde yaralanan 13 kişi taburcu oldu - Son Dakika

Tokat'ta devrilen yolcu otobüsünde yaralanan 13 kişi taburcu oldu

01.02.2022 11:26
Tokat'ta devrilen yolcu otobüsünde yaralanan 13 kişi taburcu oldu

TOKAT'ta, kar yağışı ve buzlanmayla kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrilen yolcu otobüsünde yaralanan 13 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

TOKAT'ta, kar yağışı ve buzlanmayla kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrilen yolcu otobüsünde yaralanan 13 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Tokat- Turhal kara yolu Sögüt köyü yakınlarında meydana geldi. Rize'den Konya yönüne giden Serkan Bozkurt yönetimindeki 38 ABU 123 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada otobüste bulunan 24 yolcudan 13'ü hafif yaralandı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.


Tokat'ta devrilen yolcu otobüsünde yaralanan 13 kişi taburcu oldu
Tokat'ta devrilen yolcu otobüsünde yaralanan 13 kişi taburcu oldu
YORUMLAR
500

Tokat, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tokat'ta devrilen yolcu otobüsünde yaralanan 13 kişi taburcu oldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:20 Bozulmadan varlığını koruyabildi! Arkeologlar 2 bin yıllık cam kâse keşfetti
11:18 CHP'den Meclis'e 'MOBESE' önergesi: İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nu izleyip servis etti!
11:17 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?
11:12 Devlet Bahçeli'nin Sezen Aksu ısrarı sürüyor! Erdoğan'la ters düştüler
11:05 1 Şubat Salı gününe yükselişle başlayan dolar 13,38'den işlem görüyor
10:57 Everton gece yarısı süper yıldızları kadrosuna kattı
10:56 Son Dakika! Bahçeli'den İngiliz büyükelçi ile yemek yiyen İmamoğlu'na tepki: Görüşmeden Dışişleri'nin haberi var mıydı?
10:56 Elektrik faturalarını düşürecek düzenleme yürürlüğe girdi
10:45 Taşımacılık sektöründe zam gerilimi sürüyor: Bir zam talebi de Yurtiçi Kargo işçilerinden
10:39 Okan Bayülgen şoförünün açtığı davayı kaybetti! Faiziyle ödeme yapacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 11:32:41. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat'ta devrilen yolcu otobüsünde yaralanan 13 kişi taburcu oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement