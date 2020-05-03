Tokat'ta din görevlileri kan bağışında bulundu - Son Dakika

Tokat'ta din görevlileri Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Tokat Müftülüğünce Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın "Ramazandan önce tüm mensuplarımızı, din görevlilerimizi ve milletimizi kan bağışına davet ediyorum." çağrısı üzerine harekete geçildi.

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili ile il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri ile din görevlileri, Niksar yolu kavşağındaki Türk Kızılay kan merkezine gelerek kan bağışında bulundu.

Bilgili, burada yaptığı açıklamada, bu zor günlerde hem sadaka hem de ramazanın paylaşma ayı olması sebebiyle kanlarını paylaştıklarını söyledi.

Kanların hastalara şifa olmasını dileyen Bilgili, "Ülkemiz ve insanlık üzerinde var olan Kovid-19 hastalığının uzaklaşmasına da vesile olsun." ifadesini kullandı.