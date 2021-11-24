Tokat'ta diş fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi - Son Dakika

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Diş Fakültesinde öğrenim gören 200 öğrenci, beyaz önlük giydi.

TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'ndaki törende konuşan Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Diş Hekimliği Fakültesinin salgın döneminde çok önemli işler yürüttüğünü, bu süreçte öğrencilerin eğitimlerinin aksatılmadan devam ettirildiğini belirtti

Öğrencilerin uzun çabalar sonucunda Diş Hekimliği Fakültesini kazandıklarını dile getiren Şahin, "Beş yıl sürecek eğitiminiz çok hızlı geçecektir. Geleceğinizle ilgili bir planlama yapın ve hocalarınızı takip ederek mesleğinizin en ince ayrıntılarını öğrenin. Sanat, kültür, edebiyat ve hekimlik alanında kendinizi geliştirin. Böylece sadece diploma değil ciddi bir kişilik ve bir hobi edinmiş olursunuz. Ailenize, vatanınıza ve milletinize hayırlı bir evlat olmanızı dileriz." dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere beyaz önlük giydirildi.