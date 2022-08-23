Tokat'tan getirilen koç, Osmaniye'deki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirildi

TOKAT'ta, doğum sırasında anne koyun ölünce ilk sahipleri tarafından kesilmek istenen ve hayvansever Leyla Erdem'in alıp 9 ay beslediği koç, Osmaniye'deki Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi. 'Cengiz' ismi verilen koçun, gelişim geriliği dışında sağlık durumunun çok iyi olduğu belirtildi.

Tokat'ta yaşayan hayvansever Leyla Erdem, doğum sırasında anne koyun ölünce ilk sahipleri tarafından birkaç ay bakıldıktan sonra kesilmek istenen koçu sahiplendi. Evinin bahçesinde koça 9 ay bakan Erdem, İstanbul'a taşınması gerekince de sahiplendirmek istedi. 'Cengiz' ismi verilen koç, HAYTAP iş birliği ile Osmaniye'deki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi.

HAYTAP Yönetim Kurulu Üyesi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, 'Cengiz' koçun sağlık durumunun, anne sütü almadığı için gelişim geriliği dışında çok iyi olduğunu belirterek, "Koçumuzu sahiplenen aile onu Tokat'tan bizlere gönderdi. HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği Osmaniye'de ölene kadar bizlerle yaşayacak" diye konuştu.

Leyla Erdem ise 'Cengiz'in ölünceye kadar kesilmeden, huzur içinde yaşamasını istediğini söyledi.