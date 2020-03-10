Tokat'ta dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Tokat'ta dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı

6 saat önce

Tokat'ta dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ta dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı, System.String[]

Tokat'ta dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çerçi köyünde 3 kişinin hayvan sahiplerini dolandırdıklarını belirledi.

Belirlenen 3 kişinin ikametlerinde yapılan aramalarda kulak küpeleri kesilmiş 55 küçükbaş hayvan ele geçirildi.

Şüpheliler jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarma, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:46 Kaynak: AA
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