Tokat'ta dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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Tokat'ta dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı
6 saat önce
Tokat'ta dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:46 Kaynak: AA
Tokat'ta dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çerçi köyünde 3 kişinin hayvan sahiplerini dolandırdıklarını belirledi.
Belirlenen 3 kişinin ikametlerinde yapılan aramalarda kulak küpeleri kesilmiş 55 küçükbaş hayvan ele geçirildi.
Şüpheliler jandarma tarafından gözaltına alındı.
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