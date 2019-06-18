Son Dakika Haberleri: Tokat'ta dolu, 500 dekar tarım arazisine zarar verdi
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Tokat'ta dolu, 500 dekar tarım arazisine zarar verdi

12 dakika önce

TOKAT'ta dolu yağışı nedeniyle 500 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Tokat'ta dolu, 500 dekar tarım arazisine zarar verdi, System.String[]


TOKAT'ta dolu yağışı nedeniyle 500 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Tokat'ta geçen hafta sonu etkili olan sağanak ve dolu, merkeze bağlı Söngüt, Güzeldere, Bağbaşı ve Gürpınarı köylerinde ekili tarım arazilerine zarar verdi. Yağışın ardından bölgede hasar tespit çalışması yapan Tarım Orman İl Müdürlüğü ekipleri 500 dekar tarım arazisinin zarar gördüğü belirledi. Tarım Orman İl Müdürü Orhan Şahin, "Köylerimizde yaklaşık olarak 500 dekar alanda dolu yağması neticesinde sel taşması nedeniyle afet yaşandı. Bu afette 120 çiftçimiz zarar gördü. Bir köyümüzde 2 dekarlık serada hasar var. Bağ alanlarında, meyve bahçelerinde, sebze bahçelerinde, mısır, buğday tarları doludan zarar görmüş durumda. Ekiplerimiz afet sonrasında çiftçilerimizi ziyaret ederek il müdürlüğümüzün ve devletimizin yanlarında olduklarını hissettirmişlerdir. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

- Tokat
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:34 Kaynak: DHA
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