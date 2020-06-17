Tokat'ta dolu tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika

Tokat'ta dolu tarım arazilerine zarar verdi

TOKAT'ın Zile ilçesinde etkili olan dolu, ekili tarım arazilerine zarar verdi.

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 30 dakika süren dolu hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Yeşilce, Salur, Alıçözü, Yalınyazı, Kızılca, Çiftlik ve Karşıyaka köylerinde etkili olan dolu, ekili tarım arazilerine zarar verdi. Buğday, ayçiçeği, domates ve soğan ekili arazilerde büyük hasar oluştu. Yetkililerin 7 köyde hasar tespit çalışması yapacağı bildirildi.