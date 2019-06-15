Son Dakika Haberleri: Tokat'ta dolu ve sağanak etkili oldu
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Tokat'ta dolu ve sağanak etkili oldu

3 saat önce

Tokat'ta öğle saatlerinden sonra şiddetini artıran sağanak ile dolu hayatı olumsuz etkiledi.

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Tokat'ta öğle saatlerinden sonra şiddetini artıran sağanak ile dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Kazova bölgesi Söngüt köyünde öğleden sonra dolu ve sağanak etkili oldu.
Dolu yağışı nedeniyle domates tarlaları ve ekili alanlar beyaza büründü. Dolu, ekili arazilerdeki ürünlere de zarar verdi.
Bölgede sağanak ise aralıklarla devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:23 Kaynak: AA
Tokat, Güncel
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