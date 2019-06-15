Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu
2 saat önce
Tokat'ta sağanak yağışla birlikte etkili olan dolu yağışı, araç sürücülerine zor anlar yaşattıTokat'ın Kazova bölgesinde sağanak yağışla birlikte başlayan dolu yağışı tarım alanlarını beyaza bürüdü.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:46 Kaynak: İHA
'ta sağanak yağışla birlikte etkili olan dolu yağışı, araç sürücülerine zor anlar yaşattı
Tokat'ın Kazova bölgesinde sağanak yağışla birlikte başlayan dolu yağışı tarım alanlarını beyaza bürüdü. Pazar ilçesi ve Söngüt köyü çevresinde etkili olan dolu yağışı araç sürücülerini olumsuz etkiledi. Söngüt mevkisinde yolda oluşan sel nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İtfaiye
ekipleri yolda oluşan çamur birikintilerini temizlemek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından trafik ulaşıma açıldı. Araçlarını dolu yağışından korumak için vatandaşlar örtü ve kartonlarla otomobillerinin üzerini kapattı. - TOKAT
Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde! Evlerde kullanılan suya yüzde 50 indirim yapılacak
Soylu'dan İmamoğlu'na: Sen önce Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir
YKS sırasında kalp krizi geçiren genç, hayatını kaybetti
İBB, 'makam aracı' iddialarına yanıt verdi: Hizmet için kullanılıyor