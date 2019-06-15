Son Dakika Haberleri: Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu
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Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu

2 saat önce

Tokat'ta sağanak yağışla birlikte etkili olan dolu yağışı, araç sürücülerine zor anlar yaşattıTokat'ın Kazova bölgesinde sağanak yağışla birlikte başlayan dolu yağışı tarım alanlarını beyaza bürüdü.

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Tokat'ta sağanak yağışla birlikte etkili olan dolu yağışı, araç sürücülerine zor anlar yaşattı

Tokat'ın Kazova bölgesinde sağanak yağışla birlikte başlayan dolu yağışı tarım alanlarını beyaza bürüdü. Pazar ilçesi ve Söngüt köyü çevresinde etkili olan dolu yağışı araç sürücülerini olumsuz etkiledi. Söngüt mevkisinde yolda oluşan sel nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İtfaiye ekipleri yolda oluşan çamur birikintilerini temizlemek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından trafik ulaşıma açıldı. Araçlarını dolu yağışından korumak için vatandaşlar örtü ve kartonlarla otomobillerinin üzerini kapattı. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:46 Kaynak: İHA
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