Tokat'ta dolu yağışı...Yollar göle döndü, tarım arazileri sular altında kaldı - Son Dakika
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Tokat'ta dolu yağışı...Yollar göle döndü, tarım arazileri sular altında kaldı

12.06.2022 18:32

Tokat'ta dolu yağışı...Yollar göle döndü, tarım arazileri sular altında kaldı Tokat'ta dolu yağışı merkeze bağlı bazı köylerde etkili olurken, taşan dere su baskınlarına yol açtı.

Tokat'ta dolu yağışı...Yollar göle döndü, tarım arazileri sular altında kaldı

TOKAT - Tokat'ta dolu yağışı merkeze bağlı bazı köylerde etkili olurken, taşan dere su baskınlarına yol açtı.

Tokat'ta aralıklarla devam eden sağanak yağmur merkeze bağlı Yakacık köyü, Avlunlar Efe ve Eze köyünde etkili oldu. Fındık büyüklüğünde yağan dolu cep telefonu kameralarına yansıdı. Zile ilçesine bağlı Ayvalı, Köylüünürü ile Uzunöz köylerinde yağış etkili oldu. Ayvalı köyünde sağanak yağış sonrasında tıkanan dere yatağı taştı. Taşan su birkaç evde su baskınlarına neden olurken, tarım arazileri sular altında kaldı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sağanak yağıştan etkilenen Ayvalı köyünde incelemelerde bulundu. Vali Hatipoğlu, dere yatağının taşması sonucu bölgede su baskınları yaşandığını söyledi. Vali Hatipoğlu, ayrıca kent merkezine bağlı bazı köylerde dolu yağışından etkilenen tarım arazilerinin araştırılması için ekiplerin görevlendirildiğini kaydetti. Tokat İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından dolu yağan tarım arazilerinde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Tokat'ta dolu yağışı...Yollar göle döndü, tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta dolu yağışı...Yollar göle döndü, tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta dolu yağışı...Yollar göle döndü, tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta dolu yağışı...Yollar göle döndü, tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta dolu yağışı...Yollar göle döndü, tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta dolu yağışı...Yollar göle döndü, tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta dolu yağışı...Yollar göle döndü, tarım arazileri sular altında kaldı

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Aydın'da sağanak; yollar göle döndü, tarım arazileri su altında kaldı Aydın'da sağanak; yollar göle döndü, tarım arazileri su altında kaldı Aydın'da sağanak; yollar göle döndü, tarım arazileri su altında kaldı (2) Aydın'da sağanak; yollar göle döndü, tarım arazileri su altında kaldı (2)
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta dolu yağışı...Yollar göle döndü, tarım arazileri sular altında kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta dolu yağışı...Yollar göle döndü, tarım arazileri sular altında kaldı - Son Dakika
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