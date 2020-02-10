Tokat'ta domuz avında tüfeğin ateş alması sonucu bir kişi öldü - Son Dakika
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Tokat'ta domuz avında tüfeğin ateş alması sonucu bir kişi öldü

6 saat önce

Tokat'ın Almus ilçesinde domuz avına giden arkadaşlardan birinin tüfeğinin ateş alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Tokat'ta domuz avında tüfeğin ateş alması sonucu bir kişi öldü, System.String[]

Tokat'ın Almus ilçesinde domuz avına giden arkadaşlardan birinin tüfeğinin ateş alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Babaköy Mahallesi'nde yaşayan dört arkadaş, domuz avı için Kapıcı Mahallesi'ne gitti. Yolda giderlerken önlerine çıkan domuz sürüsü ile heyecanlanan Mustafa K. (60) kayarak yere düştü. Mustafa K'nin yere düştüğü anda tüfeğinin ateş alması sonucu Ahmet K. (42) sırtından vuruldu. Bilgi verilmesi sonucu olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Ahmet K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kazayla tüfeği ateşlenen Mustafa K. ile ölen kişi ile aynı ismi taşıyan amcasının oğlu olduğu belirlenen Ahmet K. ve Mehmet isimli kişiyi gözaltına aldı.

Ahmet K'nin cesedi otopsi için Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Almus, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:04 Kaynak: AA
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