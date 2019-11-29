Son Dakika Haberleri: Tokat'ta drift yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası kesildi
Son Dakika Güncel Tokat'ta drift yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası kesildi - Son Dakika

Tokat'ta drift yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası kesildi

6 saat önce

Tokat'ta otomobiliyle "drift" yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası verildi.

Tokat'ta drift yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası kesildi, System.String[]

Tokat'ta otomobiliyle "drift" yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası verildi.

Karşıyaka Mahallesi'nde otomobiliyle drift yapan sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Araç, trafik ekiplerince kovalamaca sonucu 600 Evler Mahallesi'nde durduruldu.

Polis, ehliyetsiz olduğunu belirlediği sürücü O.C'ye drift yaptığı, ehliyetsiz araç kullandığı ve "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle toplam 9 bin 281 lira para cezası kesti.

O.C, hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Karşıyaka, Tokat, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji Doğu Anadolu'yu uyardı: Hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor
Etyen Mahçupyan, Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor Şaban Vatan hakkında tanığın evine yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 01:40:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta drift yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası kesildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]