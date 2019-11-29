Tokat'ta drift yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası kesildi

Tokat'ta otomobiliyle "drift" yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası verildi.

Karşıyaka Mahallesi'nde otomobiliyle drift yapan sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Araç, trafik ekiplerince kovalamaca sonucu 600 Evler Mahallesi'nde durduruldu.

Polis, ehliyetsiz olduğunu belirlediği sürücü O.C'ye drift yaptığı, ehliyetsiz araç kullandığı ve "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle toplam 9 bin 281 lira para cezası kesti.

O.C, hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.