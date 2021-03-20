'Dünya Su Günü' için farkındalık çalışması; yarım litre suyu 500 liraya satışa sundu - Son Dakika

'Dünya Su Günü' için farkındalık çalışması; yarım litre suyu 500 liraya satışa sundu

20.03.2021 15:39
'Dünya Su Günü' için farkındalık çalışması; yarım litre suyu 500 liraya satışa sundu, System.String[]

TOKAT'ta, gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna, '22 Mart Dünya Su Günü' öncesi kuraklığa dikkat çekmek amacıyla yarım litrelik pet şişelerdeki suları 500 liradan satışa çıkardı.

TOKAT'ta, gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna, '22 Mart Dünya Su Günü' öncesi kuraklığa dikkat çekmek amacıyla yarım litrelik pet şişelerdeki suları 500 liradan satışa çıkardı.

Kentte yaşayan gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna, '22 Mart Dünya Su Günü' dolayısıyla suyun önemine dikkat çekmek için etkinlik düzenledi. Etkinlikte 500 mililitrelik su şişelerinin üzerine '500 TL' yazan Tuna, yoldan geçenlere satmaya çalıştı. Suyun fiyatını görenler ise şaşırırken, etkinlik ve suyun önemi hakkında bilgilendirildi.

Gelecek yıllarda olası kuraklık sonucu su fiyatlarının hangi seviyelere gelebileceğini göstermek istediğini belirten Fatma Esin Tuna, "'Dünya Su Günü' nedeniyle meydana çıktık, insanları uyarmak istedik. Yola çıkış fikrimiz, önümüzde tehlike olan kuraklığı ve 'sudan ucuz' atasözünü vurgulamaktı. Bu atasözünü kullanırken, bir şeyin ne kadar ucuz olduğunu vurguluyoruz. Zamanı gelecek, ne kadar pahalı olduğunu vurgulamak için kullanacağız bu sözü. Bedelini ödemesek bile bütün sular bizimdir. Bedelini ödemesek bile bir gün onun faturası bize kesilecektir. Milli servetimiz olan suyumuzu geleceğimize, çocuklarımıza miras bırakmamız ve insanlığın idame edilmesi için de sahip çıkılması gereken bir değer olduğunu vurguluyoruz. İnsanlar şaşırdılar tabi ama bir gün bu fiyatı gördükleri zaman şaşırmasınlar; çünkü o tehlike var. O yüzden de suyu kullanırken tasarruflu olsunlar. Pandemi, suyu çok tüketmek için bahane değil az su ile de iş yapılabilir" dedi.Etkinliğe katılanlar ise su tasarrufuna dikkat ettiklerini belirtti.

Farkındalık için hazırlanan ve üzerinde '500 TL' yazan sular, etkinlik sonunda dağıtıldı.


'Dünya Su Günü' için farkındalık çalışması; yarım litre suyu 500 liraya satışa sundu
'Dünya Su Günü' için farkındalık çalışması; yarım litre suyu 500 liraya satışa sundu
'Dünya Su Günü' için farkındalık çalışması; yarım litre suyu 500 liraya satışa sundu
'Dünya Su Günü' için farkındalık çalışması; yarım litre suyu 500 liraya satışa sundu
'Dünya Su Günü' için farkındalık çalışması; yarım litre suyu 500 liraya satışa sundu
'Dünya Su Günü' için farkındalık çalışması; yarım litre suyu 500 liraya satışa sundu
'Dünya Su Günü' için farkındalık çalışması; yarım litre suyu 500 liraya satışa sundu

Dünya Su Günü, Türk Lirası, Fatma Esin, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Dünya Su Günü' için farkındalık çalışması; yarım litre suyu 500 liraya satışa sundu - Son Dakika


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