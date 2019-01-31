Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Durak Magandalarını Polis Yakaladı

Tokat'ta Durak Magandalarını Polis Yakaladı

40 dakika önce

Tokat'ın Niksar ilçesinde dolmuş duraklarına zarar verip havaya ateş açan durak magandaları, polisin çalışması sonucu kısa sürede tespit edilerek yakalandı.

Tokat'ta Durak Magandalarını Polis Yakaladı, System.String[]
Tokat'ın Niksar ilçesinde dolmuş duraklarına zarar verip havaya ateş açan durak magandaları, polisin çalışması sonucu kısa sürede tespit edilerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Niksar ilçesi Kayapaşa Mahallesi Ünye Caddesi üzerinde bulunan Niksar Belediyesine ait dolmuş durağının camları, alkollü şahıslar tarafından ateşli silahla ve tekme atmak suretiyle kırıldı. Şahıslar daha sonra silahla havaya ateş ederek çevreye rahatsızlık verip olay yerinden uzaklaştılar. Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olayla ilgili olarak yaptıkları çalışmalar sonucu olayın şüphelilerinin C.Ç. (32), E.T.(27), A.S.T.(20) ve S.Ş. (20) isimli şahıslar olduğunu tespit ederek yakaladı. Öte yandan şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1 adet muşta ve 1 adet kelebek diye tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:41 Kaynak: İHA

Polis, Niksar, Tokat, 3. Sayfa
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