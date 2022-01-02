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Tokat'ta duvara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Tokat'ta duvara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

02.01.2022 23:28
Tokat'ta duvara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Tokat'ta otomobilin duvara çarpması sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Tokat'ta otomobilin duvara çarpması sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Dodurga köyünde, A.B. (39) idaresindeki 60 AB 250 plakalı otomobil, Yeşilyurt-Çamlıbel kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak duvara çarptı.

Kazada, araçta bulunan aynı aileden E.B. (33), C.B. (13), Y.B. (11) ve Y.K.B. (5) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Avrupa Birliği, Yeşilyurt, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tokat'ta duvara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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