Tokat'ta eczanede koronavirüse karşı şeritli önlem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta eczanede koronavirüse karşı şeritli önlem - Son Dakika

Tokat'ta eczanede koronavirüse karşı şeritli önlem

6 saat önce

TOKAT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında bir eczanede güvenlik şeridi uygulamasına geçildi.

Tokat'ta eczanede koronavirüse karşı şeritli önlem, System.String[]

TOKAT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında bir eczanede güvenlik şeridi uygulamasına geçildi.

Türk Eczacılar Birliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelindeki tüm eczanelerde güvenlik şeridi uygulaması kararı üzerine Tokat'ta da bir eczanede şerit uygulanmasına başlandı. Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında eczanede tezgah ile müşterilerin bulunduğu alan güvenlik şeridiyle ayrıldı. Maske ve eldiven takarak mesailerine devam eden çalışanlar, müşterilerle ilaç ve para alışverişini ise mesafeli yaptı.

Koronavirüsün Türkiye'de de tespit edilmesinin ardından eczanelerde yoğunluk yaşandığını söyleyen Eczacı Mahmut Sönmez, "Bu virüsün yayılabileceği en yoğun yerlerden biri eczane olduğunun farkına vardık. Türk Eczacılar Birliği'nin verdiği karar doğrultusunda önlemler almaya çalıştık. Biz de eczanemizde şerit uygulaması yaptık. Hastalara bankoyla ve kendi aralarında bir mesafe bırakıyoruz. Para alma işleminde ise hastalarımıza dezenfektan sıktıktan sonra ücretimizi tahsis ediyoruz" diye konuştu.

Eczaneye gelen müşteriler de uygulamadan memnun kaldıklarını söyledi.


Koronavirüs, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:52 Kaynak: DHA

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