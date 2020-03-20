Tokat'ta eczanede koronavirüse karşı şeritli önlem - Son Dakika

Tokat'ta eczanede koronavirüse karşı şeritli önlem

TOKAT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında bir eczanede güvenlik şeridi uygulamasına geçildi. Türk Eczacılar Birliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelindeki tüm eczanelerde güvenlik şeridi uygulaması kararı aldı. Bu kapsamda Tokat'ta bir eczanede şerit uygulanmasına başlandı. Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında; eczane çalışanları ve müşterileri korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alan güvenlik şeridiyle ayrıldı. Maske ve eldiven takarak mesailerine devam eden çalışanlar, müşterilerle ilaç ve para alışverişini ise mesafeli yaptı.

Koronavirüsün Türkiye'de de tespit edilmesinin ardından eczanelerde yoğunluk yaşandığını söyleyen Eczacı Mahmut Sönmez "Bu virüsün yayılabileceği en yoğun yerlerden biri eczane olduğunun farkına vardık. Türk Eczacılar Birliği'nin verdiği doğrultularda önlemler almaya çalıştık. Biz de eczanemizde şerit uygulaması yaptık. Hastalara bankoyla ve kendi aralarında bir mesafe bıraktıyoruz. Para alma işleminde ise hastalarımıza dezenfektan sıktıktan sonra ücretimizi tahsis ediyoruz" diye konuştu. Eczaneye gelenler ise uygulamadan memnun olduklarını söyledi.