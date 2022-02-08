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Tokat'ta Eğitim-Bir-Sen 30. Vefa Buluşması düzenlendi - Son Dakika

Tokat'ta Eğitim-Bir-Sen 30. Vefa Buluşması düzenlendi

08.02.2022 11:16
Tokat'ta Eğitim-Bir-Sen 30. Vefa Buluşması düzenlendi

Tokat'ta Eğitim-Bir-Sen 30. Vefa Buluşması gerçekleştirildi.

Tokat'ta Eğitim-Bir-Sen 30. Vefa Buluşması gerçekleştirildi.

Eğitim-Bir-Sen Tokat Şube Başkanı Şaban Ceylan, programda yaptığı konuşmada, her yolun yolcusuna bir durak, meşakkat verdiğini söyledi.

Mehmet Akif İnan, Erol Battal, Mithat Sevin başkanlarının örnekliğini tüm teşkilata ve gelecek nesillere aktarmak, adını yaşatmanın vefa ile özdeşleşmiş Eğitim-Bir-Sen olarak boyunlarının borcu olduğunu belirten Ceylan, "Kuruluşundan bugüne il, ilçe teşkilatlarımızda emek veren eski yeni tüm arkadaşlarımızın katılımıyla düzenlediğimiz vefa buluşması programımıza katılan, katılamayan, memnuniyet, mazeret bildiren onlarca dostumuza teşekkür ediyoruz. Biz dünden bugüne tarih şuuruyla yeniden mesuliyet alacak zamanın ruhuna uygun bilinçle yeni diyalektiği okuyacak, bugünkü ödevlerimizi kuşanarak imkanlarımızı, misyonlarımız için yeniden seferber edeceğiz." dedi.

Kurucu şube başkanı Ali Kasap da bir yandan çalışanların haklarını savunurken diğer yandan da antidemokratik uygulamalarla mücadele ettiklerini anlatarak, " Türkiye'nin demokratikleşmesi, milletimizin, kamu görevlilerinin, eğitim çalışanlarının özgürlük alanlarının genişletilmesi konusunda çaba harcadık. 3 sene şube başkanlığı görevini yürüttüğüm Eğitim-Bir-Sen benim için ayrı bir değer taşıyor." diye konuştu.

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Mehmet Akif İnan, Eğitim Bir Sen, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta Eğitim-Bir-Sen 30. Vefa Buluşması düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta Eğitim-Bir-Sen 30. Vefa Buluşması düzenlendi - Son Dakika
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