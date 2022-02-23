Tokat'ta eğitim merkezleri tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika

Tokat'ta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü merkezi eğitim merkezleri tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının açılışında, 9 Aralık 2016'da yapılan kanunla devrim niteliğinde kararların alındığı bir sürece girdiklerini söyledi.

Daha önceki süreçte yaygın eğitim kurumu olarak faaliyet gösteren kurumların düzenlemenin ardından öğrencilerin ortaokuldan sonra tercih edebilecekleri mesleki eğitim merkezi halini aldığını anlatan Akgül, "Bu yapılanmadan önce 70 bin seviyelerinde olan çırak öğrenci sayımız, bugün itibarıyla 335 bini buldu. Bu yıl da hedefimiz 1 milyon çırak öğrenci sayısına ulaşmak. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü olarak iş camiamızla eğitim camiamızı her ilde bir araya getirerek bu hedef doğrultusunda neler yapabileceğimizi değerlendiriyoruz." dedi.

Tokat TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik de iş insanlarından genellikle yetişmiş eleman bulmakta güçlük çektikleri yönünde şikayet aldıklarını, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalarla gelecek yıllarda daha çok yetişmiş eleman bulunabileceğini kaydetti.

Açılış konuşmaların ardından Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünde görevli Osman Dolgunyürek, Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP) ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ve okul müdürleri katıldı.