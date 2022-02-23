Tokat'ta eğitim merkezleri tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ta eğitim merkezleri tanıtım toplantısı yapıldı

23.02.2022 15:57
Tokat'ta eğitim merkezleri tanıtım toplantısı yapıldı

Tokat'ta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü merkezi eğitim merkezleri tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Tokat'ta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü merkezi eğitim merkezleri tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının açılışında, 9 Aralık 2016'da yapılan kanunla devrim niteliğinde kararların alındığı bir sürece girdiklerini söyledi.

Daha önceki süreçte yaygın eğitim kurumu olarak faaliyet gösteren kurumların düzenlemenin ardından öğrencilerin ortaokuldan sonra tercih edebilecekleri mesleki eğitim merkezi halini aldığını anlatan Akgül, "Bu yapılanmadan önce 70 bin seviyelerinde olan çırak öğrenci sayımız, bugün itibarıyla 335 bini buldu. Bu yıl da hedefimiz 1 milyon çırak öğrenci sayısına ulaşmak. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü olarak iş camiamızla eğitim camiamızı her ilde bir araya getirerek bu hedef doğrultusunda neler yapabileceğimizi değerlendiriyoruz." dedi.

Tokat TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik de iş insanlarından genellikle yetişmiş eleman bulmakta güçlük çektikleri yönünde şikayet aldıklarını, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalarla gelecek yıllarda daha çok yetişmiş eleman bulunabileceğini kaydetti.

Açılış konuşmaların ardından Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünde görevli Osman Dolgunyürek, Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP) ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ve okul müdürleri katıldı.

YORUMLAR
500
Geçici personel için protokol yapıldı Geçici personel için protokol yapıldı

milli eğitim bakanlığı, Mesleki Eğitim, Ticaret, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta eğitim merkezleri tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:46 Doktora şiddet uygulayan kadının ilk ifadesine ulaşıldı: O bana saldırdı
15:40 Kazadan sonra kendi hayatını düşünmeden eşinin nerede olduğunu sordu!
15:35 Yasemin Özilhan 45 bin TL'lik ürün paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı
14:44 UKOME'den İBB'nin yeni taksi teklifine 13. kez ret
15:17 Ankara'da doktora şiddet uygulayan kadın, sosyal medyada gündem oldu!
15:13 Rusya geri adım atmıyor! Putin, Batı'ya mesaj gönderdi: Ordumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz
15:10 Ukrayna'da sivil halktan iç acıtan manzaralar: Okullara giden çocukların giysilerinde kan grupları yazıyor
14:54 Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesi yapacağını açıkladı
14:45 Oğlum'da bu akşam neler olacak? Zeynep Tuğrul'un elinden kurtulabilecek mi?
14:38 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 16:01:58. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta eğitim merkezleri tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement