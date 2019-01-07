Tokat'ta Eğitim ve Ulaşıma Kar Engeli

Tokat
'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Reşadiye
ilçesinde, eğitime bugün için ara verildi. Yoğun kar yüzünden 231 köy yolu, ulaşıma kapandı.
Tokat'ta dün gece saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, sabaha karşı kent merkezinde de etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Reşadiye ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Kar
yağışıyla birlikte Tokat, Başçiftlik
, Reşadiye, Artova
, Sulusaray
, Yeşilyurt
, Zile
ilçelerine bağlı 231 köyün yolu ulaşıma kapandı.
EKİPLER KÖY YOLLARINDA
İl genelinde kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaşması nedeniyle kapanan yollarının yeniden açılması için Tokat İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, Erbaa
ilçesine bağlı Sokutaş, Canpolat, Keçeci köy grup yollarında greyder ve kar küreme araçları ile çalışma yaptı.
Tokat İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürlüğü Ekip Amiri Ahmet Ağcalar, Ekiplerimiz her zaman hazır. Şu anda 231 köy yolumuz kapalı, bu gece saatlerine kadar bu sayıyı 100'e indirmeyi hedefliyoruz. Bizi aslında yoran asılsız ihbarlar. Vatandaş zincir takmadan, kış lastiği takmadan yola çıkıyor. Sonra 'Ben yolda kaldım' diyor. Ama gittiğimizde kimseyi bulamıyoruz. Bunlara vatandaşlarımızın dikkat etmesi lazım. Asılsız ihbarda bulunmasınlar dedi.
Karla mücadele çalışması sonrasında ise 133 köy yolu ulaşıma açıldı.