Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Eğitim ve Ulaşıma Kar Engeli

Tokat'ta Eğitim ve Ulaşıma Kar Engeli

1 saat önce

TOKAT'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Reşadiye ilçesinde, eğitime bugün için ara verildi.

Tokat'ta Eğitim ve Ulaşıma Kar Engeli, System.String[]
TOKAT'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Reşadiye ilçesinde, eğitime bugün için ara verildi. Yoğun kar yüzünden 231 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Tokat'ta dün gece saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, sabaha karşı kent merkezinde de etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Reşadiye ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Kar yağışıyla birlikte Tokat, Başçiftlik, Reşadiye, Artova, Sulusaray, Yeşilyurt, Zile ilçelerine bağlı 231 köyün yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. - Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:02 Kaynak: DHA

Reşadiye, Tokat, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY Birçok Seferini İptal Etti Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

Son Dakika! İçişleri Bakanlığı Verileri Açıklandı! Uyuşturucuyla Mücadelede Tarihi Rekor Kırıldı Rekabet Kurumu, Google Hakkında Soruşturma Başlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 17:59:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Eğitim ve Ulaşıma Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]