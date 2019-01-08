Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Eğitim ve Ulaşıma Kar Engeli

Tokat'ta Eğitim ve Ulaşıma Kar Engeli

1 saat önce

TOKAT'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Tokat'ta Eğitim ve Ulaşıma Kar Engeli, System.String[]
TOKAT'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. 

Tokat'ta il genelinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, öğleden sonra kent merkezinde de etkisini artırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okullar yarın 1 gün süreyle tatil edildi. Kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza bürünürken, çocuklar ve öğrenciler park ve okul bahçelerinde kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Bazı araç sürücüleri ise Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde zor anlar yaşadı. Tokat-Sivas karayolunda ulaşım aksadı. Sivas'a gidiş yönünde Geyras mevkiinde Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri TIR'ların geçişine izin vermedi.

- Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:26 Kaynak: DHA

Sivas, Kar, Tokat, Güncel
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