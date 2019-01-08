Tokat'ta Eğitim ve Ulaşıma Kar Engeli
11 dakika önce
Tokat'ta eğitim ve ulaşıma kar engeliTokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın eğitime bir gün ara verildi.
Tokat
'ta eğitim ve ulaşıma kar engeli
Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın eğitime bir gün ara verildi.
Tokat'ta il genelinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, öğleden sonra kent merkezinde de etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilk,orta ve lise dereceli okullar yanın 1 gün süreyle tatil edildi. Kar
yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza bürünürken, çocuklar ve öğrenciler parklarda ve okul bahçelerinde kar topu oynayarak kışın keyfini çıkardıl. Bazı araç sürücüleri ise Gaziosmanpaşa
Bulvarı üzerinde zor anlar yaşadı. Tokat- Sivas
karayolunda ulaşım aksadı. Sivas'a gidişi yönünde Geyras mevkiinde Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri TIR'ların geçişine izin vermedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:07 Kaynak: DHA
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