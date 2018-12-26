Tokat'ta Eğitim ve Ulaşıma Kar Engeli (2)
18 dakika önce
420 KÖY YOLU KAPANDITokat'ta kar yağışıyla birlikte Başçiftlik, Reşadiye, Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerine bağlı 420 köyün yolu ulaşıma kapandı.
420 KÖY YOLU KAPANDI
Tokat'ta kar yağışıyla birlikte Başçiftlik, Reşadiye, Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerine bağlı 420 köyün yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.
Kar yağışı sonrasında sabah saatlerinde organize sanayide bulunan iş yerlerine servis ve araçları ile gitmek isteyenler zor anlar yaşandı. Bazı servis araçları yolda kalırken, çalışanlar yürüyerek iş yerlerine ulaştı. Kar yağışı ile nedeniyle kent merkezinde ise Tokat Belediyesi ekipleri yollarda ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı. Yeşilırmak kenarında bulunan parklarda ise seyrine doyumsuz manzara oluştu. Parklarda oynayan çocuklar kardan adam yaparak yağışın keyfini çıkardı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:48 Kaynak: DHA
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