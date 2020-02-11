Tokat'ta eğitime 1 gün kar tatili - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta eğitime 1 gün kar tatili - Son Dakika

Tokat'ta eğitime 1 gün kar tatili

6 saat önce

Tokat'ın 7 ilçesinde tüm eğitim kurumlarında, Tokat ve Erbaa'da da kısmen eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Tokat'ta eğitime 1 gün kar tatili, System.String[]

Tokat'ın 7 ilçesinde tüm eğitim kurumlarında, Tokat ve Erbaa'da da kısmen eğitime 1 gün süreyle ara verildi.


Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Artova, Başçiftlik, Pazar, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt ve Zile ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, Tokat'ta merkeze bağlı tüm köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamında okuyan öğrenciler ile özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde, Erbaa'da ise Gökal bölgesinde eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.


Ayrıca belirtilen yerlerde kamu görevlisi engelliler ile hamile ve kronik hastalığı bulunanlar da idari izinli sayılacak. - TOKAT

Başçiftlik, Artova, Erbaa, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:32 Kaynak: İHA
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