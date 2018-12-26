Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Eğitime Kar Engeli

Tokat'ta Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Tokat'ta yoğu kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

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Tokat'ta yoğu kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı dolayısıyla il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Bu arada il genelinde yoğun kar yağışı devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:24 Kaynak: AA

Tokat, Güncel
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