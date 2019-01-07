Tokat'ta Eğitime Kar Engeli
11 dakika önce
Kar yağışı dolayısıyla Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki belde ve köy okulları tatil edildi.
Kar
yağışı dolayısıyla Tokat
'ın Reşadiye
ilçesindeki belde ve köy okulları tatil edildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilçeye bağlı belde ve köylerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği, ayrıca taşımalı eğitim sistemi kapsamındaki öğrenciler için okulların tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, ilçe merkezindeki okullarda eğitim-öğretime devam edileceği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:47 Kaynak: AA
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