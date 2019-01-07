Tokat'ta Eğitime Kar Engeli
33 dakika önce
Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
Tokat
'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il merkezinde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.
Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Kar
yağışı dolayısıyla Reşadiye
ilçesindeki belde ve köylerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği, ayrıca taşımalı eğitim sistemi kapsamındaki öğrenciler için okulların tatil edildiği duyurulmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:00 Kaynak: AA
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