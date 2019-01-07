Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Eğitime Kar Engeli

Tokat'ta Eğitime Kar Engeli

19 dakika önce

Tokat'ın Reşadiye ve Niksar ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

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Tokat'ın Reşadiye ve Niksar ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Reşadiye ve Niksar ilçelerinde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle iki ilçede ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:23 Kaynak: AA

Niksar, Reşadiye, Tokat, Güncel
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