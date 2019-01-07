Tokat'ta Eğitime Kar Engeli
19 dakika önce
Tokat'ın Reşadiye ve Niksar ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
Tokat
'ın Reşadiye
ve Niksar
ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Reşadiye ve Niksar ilçelerinde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.
Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle iki ilçede ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:23 Kaynak: AA
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