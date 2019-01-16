Tokat'ta Eğitime Kar Engeli
2 saat önce
Tokat'ta, etkili olan kar nedeniyle öğleden sonra 3 ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.
Tokat'ta, etkili olan kar nedeniyle öğleden sonra 3 ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede yoğun karın hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.
Öğrencilerin güçlük yaşamaması için Almus, Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde öğleden sonra ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacağı duyuruldu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:41 Kaynak: AA
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