Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Eğitime Kar Engeli

Tokat'ta Eğitime Kar Engeli

2 saat önce

Tokat'ta, etkili olan kar nedeniyle öğleden sonra 3 ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Tokat'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Tokat'ta, etkili olan kar nedeniyle öğleden sonra 3 ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede yoğun karın hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Öğrencilerin güçlük yaşamaması için Almus, Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde öğleden sonra ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacağı duyuruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:41 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



20 Bin Sözleşmeli Öğretmen İçin Mülakat Sonuçları Açıklandı Tokat'ta Üretilen Bez Sucuk Katarlılar Tarafından Çok Beğenildi! 30 Ton Sipariş Var

Son Dakika! Münbiç'te ABD Askerlerine Bombalı Saldırı: 6 Ölü, 19 Yaralı "Putin Küfür Ediyor mu" Sorusuna Kremlin Sözcüsü'nden Yanıt: Kan Donduruyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 14:54:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]