Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Eğitime Kar Engeli

Tokat'ta Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Tokat'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.


Açıklamada, öğrencilerin sorun yaşamaması için il genelinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacağı duyuruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:34 Kaynak: AA

Tokat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tokat'ta Üretilen Bez Sucuk Katarlılar Tarafından Çok Beğenildi! 30 Ton Sipariş Var Jandarma Yatalak Yaşlı Kadını Ambulansa Kadar Sırtta Taşıdı

Ambulansın Ulaşamadığı Hastayı Kepçeyle Çıkardılar Hükümlü Olduğu Cezaevinin Ankesörlü Telefonundan Dolandırıcılık Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 19:15:43. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]